Migranti | l’allarme Funaro | “Minori non accompagnati in aumento”

Non solo Ucraina e Medio Oriente. “Il 2023 ha reso ancora più evidente la stretta correlazione tra la nostra sicurezza e la stabilità politica dell’Africa“. ... (secoloditalia)

L'accordo Italia-Albania sulla gestione dei migranti durerà il tempo della campagna elettorale per le europee. È la previsione di Pierfrancesco Majorino , ... (fanpage)

Mentre Ocean Viking porta in Italia altri 71 Migranti recuperati in sona SAR libica, il ministro Piantedosi ricorda il rischio di azioni destabilizzanti per ... (ilgiornale)