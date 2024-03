Michelle Hunziker su Ilary Blasi | «Nel momento più difficile ha dimostrato classe»

(Di lunedì 4 marzo 2024) La conduttrice svizzera ha riservato parole piene di affetto per la collega, a cui è legata da un'amicizia profonda. Le due si sono avvicinate negli ultimi anni e sono presto entrate in sintonia, complice un elemento che le accomuna

Manca davvero pochissimo a Michelle Impossible. La conduttrice, Michelle Hunziker , torna in televisione con il suo one woman show a partire dal 6 marzo, per ... (leggo)

I centri antiviolenza bacchettano Michelle Hunziker: "Dà informazioni errate": Botta e risposta tra Michelle Hunziker e l'associazione Di.Re."Donne in Rete contro la violenza". Al centro della vicenda alcune dichiarazioni rilasciate dalla showgirl a Silvia Toffanin, nel corso ...today

Donne in Rete contro la violenza smentisce Michelle Hunziker: “Sempre aperti anche in pandemia”: Home » Donne » Donne in Rete contro la violenza smentisce Michelle Hunziker: “Sempre aperti anche in pandemia” ...dire

Aurora Ramazzotti in abito da sposa e baffi con Michelle Hunziker: la strana foto. Cosa sta succedendo a mamma e figlia: Manca davvero pochissimo a Michelle Impossible. La conduttrice, Michelle Hunziker, torna in televisione con il suo one woman show a partire dal 6 marzo, per tre puntate incredibili e all'insegna della ...leggo