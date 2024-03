Michelle Hunziker sbaglia | i centri antiviolenza durante il Covid non si sono mai fermati Io c’ero

(Di lunedì 4 marzo 2024) Inon simai, nemmenola pandemia-19. Quanto dichiarato dail 3 marzo,un programma Mediaset, è frutto di un’imperdonabile disinformazione.la pandemia irimasti aperti, hanno continuato a dare risposte e ad accogliere donne con o senza figli. Quelli impegnati in progetti di accoglienza in emergenza, 24 ore su 24, hanno continuato a intervenire andando a prendere le donne negli ospedali, nelle stazioni dei carabinieri o nei commissariati per fare colloqui di sostegno e offrire l’ospitalità se veniva richiesta. Cistati problemi ma non erano ...

