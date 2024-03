Michele Cutolo confermato vice presidente nazionale di Mcl

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024)provinciale del Movimento cristiano Lavoratori a Napoli, è stato ridell’ente nel corso del Consiglio generale di sabato 2 marzo. Un riconoscimento che premiasia per il lavoro svolto per Mcl sul pianosia per l’operato a capo di una delle sedi più impegnative d’Italia. “Sarò al fianco del neoAlfonso Lucci, al quale auguro un mandato proficuo, per supportarlo ad affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni contrassegnati da difficoltà complesse dovute sia ai problemi sociali che conosciamo sia alle nuove povertà dovute a cause indotte dallo scenario inter. Saremo chiamati a moltiplicare le forze ...