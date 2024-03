Metro Napoli | nuovo volto per la stazione di Montesanto e le scale Paradiso | la Regione stanzia 18 mln €

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unper ladie nel progetto è previsto anche il rifacimento delle, attigue allae abbandonate da anni al degrado. L’annuncio questa mattina alla presenza del governatore dellaCampania Vincenzo De Luca e del presidente di Eav Umberto De Gregorio. Sono 18 i milioni di euroti complessivamente per l’intervento di ammodernamento. In particolare, sono in corso i lavori di finitura per collegare la, e precisamente i marciapiedi centrali di arrivo dei treni, con una ulteriore uscita, vico, attraverso una galleria dotata dimobili che si sviluppa sotto i binari di. Così, ...