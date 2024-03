Messaggio universale Francia | l' aborto entra in Costituzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) «Orgoglio francese,. Celebriamo insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella». Sono le parole del presidente francese Emmanuel Macron, affidate a un post su X. Pochi minuti prima i media d'Oltralpe lanciavano la notizia che, ufficialmente, laè diventata il primo Paese al mondo a sancire esplicitamente il diritto all', all'interruzione volontaria di gravidanza, nella sua. La modifica per essere approvata definitivamente necessitava dei voti favorevoli di tre quinti dei parlamentari, quindi 512. Il risultato nell'assemblea riunita a Versailles è stato di 780 voti favorevoli e 72 contrari. «Il 4 marzo 2024 è ormai inciso nella grande storia dei diritti umani e dei diritti delle donne come un punto di ...