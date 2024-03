Mercedes non costruirà più auto elettriche?

(Di lunedì 4 marzo 2024)crede che lesiano un flop e quindi non le produrrà più? Queste le notizie fake che girano sui social che alcuni utenti contrari ai veicoli elettrici hanno voluto capire di quanto dichiarato dall’azienda di Stoccarda. La realtà è diversa da quanto vorrebbero i “no-elettrico”,ha solo deciso di rinviare i suoi piani che revedevano il passaggio dell’intero parcodella società alla mobilità elettrica. La bassa domanda dirispetto a quelle termiche è alla base della scelta dell’azienda tedesca che ha visto ridurre i suoi margini nel 2023. Lecostano troppo, calano le vendite a dicembre 2023produrrà...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Le due Mercedes sono andate a crescere, ora Hamilton e Russell vanno costantemente sotto l’1:36.9. 16.48 Perez ... (oasport)

La prima giornata dell’appuntamento d’apertura del Mondiale 2024 di F1 in Bahrain è terminata e ci si chiede quali siano state le prestazioni della Ferrari . ... (oasport)

F1 e MotoGP, i ‘Cattivi’ si vestono di rosso! Hamilton e Marquez in Ferrari e Ducati dopo esserne stati antagonisti per anni: Se guardassimo al mondo dei motori dal punto di vista dell’appassionato medio italiano, chi sarebbero i principali “nemici pubblici” dei tempi più recenti Senza dubbio Lewis Hamilton in Formula Uno e ...oasport

Brawn: “Gli scarichi frontali avranno una forte influenza”: Il team principal della Mercedes GP, Ross Brawn, si è detto convinto che l ... A differenza del doppio diffusore, Brawn si è detto convinto che gli scarichi frontali non sfruttino una lacuna del ...f1grandprix.motorionline

Mercedes-Benz Classe C 43 AMG 4Matic+ Mild hybrid Premium Pro del 2023 usata a Modugno: DEK:[7900761] U146266 PREZZO VERO – ANCHE SENZA FINANZIAMENTO. IN CASO DI FINANZIAMENTO ULTERIORE EXTRA SCONTO. Attenzione: la lista degli accessori di serie e degli optionals, presenti in questa ...automoto