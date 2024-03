Mercato immobiliare Milano | a fine 2023 lieve aumento dei prezzi | +1%

(Di lunedì 4 marzo 2024)– Cresce anche se in modo contenuto il prezzo delle case a: secondo le rilevazioni della Commissione Immobili della Camera di commercio nel secondo semestre delc'è stato undell'1% rispetto ai primi sei mesi dell'anno con un prezzo medio per gli immobili nuovi di 6.400 euro a metro quadrato. Crescita del 2% a Monza e Lodi dove però imedi restano molto più bassi: 3.228 euro al metro a Monza e 2.375 a Lodi. Complici però l'dei tassi di interesse e la maggiore difficoltà ad ottenere mutui è diminuito il numero di compravendite e si allungano i tempi in cui gli immobili restano sulin attesa di condizioni migliori e la diminuzione del tasso nel corso del 2024. Per quanto riguarda gli immobili nuovi a ...

