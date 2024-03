Mercatellese | che derby Anche Filottrano fa tris

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) VADESE 03 VADESE: Del Gallo A., Fraternali, Barzotti, Rocco (33’ st Vlavonou), Maciaroni, Giuliano, De Santis, Ndiaye, Tassi (24’ st Arcangeletti), Del Gallo, Lani (12’ st Bravi, 48’ st Gadij). All. Bruscia: Rossi, Sansuini, Gregori, Contucci, Rocco (46’ st Buruiana), Bacciardi, Endoy (41’ st Benedetti), Ciaffoni, Paoli (38’ st Rasponi), Matteucci (36’ pt Manca), Bruscia (45’ st Cerpolini). All. Cappelli Arbitro: Biagini di Pesaro Reti: 40’ st Manca, 43’ st Bruscia, 49’ st Cerpolini SANT’ANGELO IN VADO In zona Cesarini ilssimo dell’Alto Metauro finisce con la vittoria delladavanti ad un gran pubblico (circa 700 persone). Gara con diverse emozioni, che ha tenuto con il fiato sospeso entrambe le tifoserie, fino a quando gli ospiti sono riusciti a rompere ...