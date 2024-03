Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante la curva in calo dell'influenza e di altre patologie stagionali , "gli ambulatori dei Medici di famiglia , in ... (ilgiornaleditalia)

Medici famiglia, 'tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile': Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Marzo è un mese difficile per le malattie respiratorie e intestinali. Questo mese poi è iniziato con sbalzi di temperature, passaggi dall'asciutto al bagnato, insomm ...iltempo

A Carcare una folla immensa per l’ultimo saluto al medico di famiglia Mauro Borro: Carcare. Colleghi Medici, farmacisti, pazienti, e tanta gente comune oggi a Carcare per dare l’ultimo saluto al dottor Mauro Borro. Una folla immensa ha gremito la chiesa di San Giovanni Battista dove ...ivg

A Portogruaro un nuovo ambulatorio per la cura dell'obesità in età pediatrica: L'ambulatorio dell’obesità in età pediatrica lavora in stretta sinergia con il territorio, accoglie bambini inviati con impegnativa dai pediatri e dai Medici di famiglia». A ciascun paziente il ...veneziatoday