Medici famiglia | ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito | marzo mese difficile’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – "è undifficile per le malattie respiratorie e intestinali. Questopoi è iniziato con sbalzi di temperature, passaggi dall'asciutto al bagnato, insomma non l'avvisaglia della primavera. Negli ambulatori dei colleghi si vedonodi virus intestinali che provocanoe diarrea, anche forte soprattutto nella popolazione lavorativa, 30-. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Salute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare” Salute, Cuda (Ausl Piacenza): “Ipoacusia pandemia silenziosa, abbattere lo stigma” Giornata dell’udito, la pianista Mangione: “Con impianto cocleare ...