“Me l’ha detto tua moglie” Affari Tuoi | la rivelazione della concorrente | Amadeus senza parole

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Ho sognato Giovanna e…”.choc. Floriana, ladel Trentino Alto Adige ha lasciato tutti di stucco durante la sua partita al gioco dei pacchi che è andata in onda domenica 3 marzo 2024. La ragazza, accompagnata dalla sorella, ha infatti raccontato al padrone di casa di una cosa davvero assurda capitata nelle notti precedenti alla sua serata. >> “Com’è andata a finire”. Chiara Ferragni, anche Faziodopo l’intervista a Che tempo che fa Floriana ha raccontato adche la sorella, la notte scorsa, ha sognato proprio ladel conduttore Rai, Giovanna Civitillo. La donna, nel sogno, le spronava ad andare fino in fondo dicendosi sicura ...

Una vita fa. Perché lei era una giovanissima promessa del palcoscenico e del cinema inglese. E lui stava per diventare il prototipo dell’inglese adorabile e ... (amica)

SAN Benedetto - L?orgoglio tutto sambenedettese di provenire da una famiglia di marittimi con il padre Benedetto che era sempre imbarcato; la gratitudine per ... (corriereadriatico)

Barbara D’Urso è tornata in televisione: Domenica In di Mara Venier ha accolto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 dopo una lunga pausa di nove mesi. Quali sono ... (donnapop)

Comincia a farsi sentire l’effetto Calzona in quel di Napoli , sebbene lo stesso tecnico abbia avvisato i propri calciatori negli spogliatoi . Le parole. Un ... (spazionapoli)

Fiorello , durante la trasmissione di Viva Rai2, ha parlato dell'apparizione televisiva di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Il conduttore ha detto di non aver ... (fanpage)

Gino Cecchettin presenta il libro "Cara Giulia" a "Che Tempo Che Fa": che cosa ha detto nell'intervista: Mi hanno insegnato ad essere altruista, a far del bene oltre l'interesse personale ... che già gestisce una fondazione, mi ha detto: "C'è un detto africano che recita: ‘Se vuoi correre veloce, vai da ...alfemminile

Stasera Italia, Feltri spara a zero su gay e meridionali, Scampini non ci sta: cosa è successo: Il giornalista e politico, ospite per parlare degli ultimi fatti di cronaca, ne ha dette di ogni colore, costringendo la conduttrice a prendere le distanze.libero

Russia e Germania, scoppia il caso intercettazioni. Mosca: «Coinvolgimento diretto dell'Occidente». Cyber attacco alla difesa russa: L'intelligence militare ucraina (Diu ... tedeschi è la prova che la Germania si sta preparando a iniziare una guerra contro la Russia». Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ...ilgazzettino