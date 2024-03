Maximulta dall’Ue per il colosso Apple | “Non rispetta la concorrenza”

(Di lunedì 4 marzo 2024)dall’Unione europea aldell’informatica,. La sanzione ammonta a 1,8 miliardi per aver violato lasullo streaming della musica. Autore del reclamo, il concorrente di settore, Spotify. La corporation Usa blocca la possibilità di informare gli utenti di iPhone e iPad sull’esistenza di servizi streaming più economici del suo.Leggi anche: Ferragni flop: “Ma quali scuse, ecco la verità…” Il reclamo partito da Spotify Si attendeva una multa meno pesante, da circa 500 milioni, ma l’Antitrust Ue ha deciso una sanzione record da 1,8 miliardi di euro.ha compiuto pesanti violazioni alle regole sullacon i servizi di streaming musicale. Dagli organismi europei arriva una nota sulle “condizioni commerciali sleali” praticate dal gruppo. ...

Apple, maxi-multa della Commissione Europea per abuso streaming musicale: La Commissione Europea ha multato Apple per oltre 1,8 miliardi di euro, per abuso di posizione dominante sul mercato della distribuzione di app di ...iltempo

Apple, multa record dall'Ue: 1.8 miliardi per violazione della concorrenza sui servizi di streaming musicale: Bruxelles indica: «Era necessaria in questo caso perchè una parte significativa del danno causato dalla violazione consiste in un danno ... attesa, dell'Antitrust Ue: «La decisione è stata presa ...ilmessaggero

Piaggio,'nel 2023 l'utile più alto di sempre a 91 milioni': I ricavi sono scesi del 4,4% a 1.994,6 milioni ma l'ebitda è cresciuto del 9% a 325 milioni con un margine ebitda al 16,3% (dal 14,3% nel 2022), il·risultato operativo (Ebit) si è attestato a 180,7 ...notizie.tiscali