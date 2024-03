Maxi-evasione ad Haiti | gang armate assaltano le carceri | 12 morti | 4mila evasi Dichiarato lo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dodici. È il bilancio dell’assalto avvenuto sabato notte al penitenziario principale di Port-au-Prince, capitale di, per opera di un gruppo armato. «Abbiamo contato i corpi di molti prigionieri», ha detto Pierre Esperance del gruppo per i diritti umani Rnddh. Solo 100 dei circa 3.800 detenuti, fa sapere l’operatore, erano ancora all’interno della struttura carceraria dopo l’aggressione delle bande criminali, che controllano la gran parte della capitale. Vista la situazione, il governoano halodie il coprifuoco per almeno 72 ore nella capitale e in tutto l’ovest del Paese, scrive Afp. Nella capitale si registrano inoltre le prime interruzioni di internet per i danni ai cavi di fibra ottica ...