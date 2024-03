Mauro | 'Col Var è diventata PlayStation Juve | tieni Allegri se vuoi avere un futuro'

L'ex centrocampista di Juve e Napoli: "L'Inter ha l'obbligo di puntare a vincere la Champions" ROMA - "Non c'è dubbio che il Var in tante occasioni sia ... (ilgiornaleditalia)

Mauro "Col Var è sempre fallo, Allegri e Calzona da confermare": Credo condizioni la prestazione dell'arbitro e abbia annullato completamente il lavoro del guardalinee". Così Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juve, ospite di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1 ...sport.tiscali

PRESSING - Mauro: "Napoli ritrovato con tanto possesso, la Juventus ha creato tanto": Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing: "Napoli ritrovato, ha provato a giocare come prima. Tanto possesso palla e il tentativo di creare occasioni d ...napolimagazine

Domenica In, Barbara d’Urso piange parlando dei suoi figli: “Sono orgogliosa”: Barbara d’Urso: “Sono orgogliosa dei miei figli”, poi si espone per la prima volta Per circa un’ora e mezza Mara Venier ha intervistato per la prima volta ...lanostratv