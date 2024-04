Matilde Lucidi | la figlia bellissima di Bianca Balti che somiglia tanto a Emily Ratajkowski

(Di lunedì 4 marzo 2024)ha due figlie e una già spopola sui social. Stiamo parlando della primogenita della top lodigiana che ha 17 anni. Negli ultimi scatti su Instagram,è la copia della modella anche lei. Unanza maggiore a quella con mammaun anno fa aveva confessato ai microfoni di Moda Corriere il suo debutto in passerella. Ma dai genitori sono state dettate delle condizioni. "In passerella la mamma ha deciso tra poco, ma non tra troppo poco. Magari quando ha 18 anni", le parole della musa di Dolce&Gabbana, che ha le idee chiare sul futuro delle figlie. Leggi anche qui. Due gocce d'acqua Occhi grandi ed espressivi come quelli del padre e poi ...

Le nuove foto di Matilde Lucidi goccia d’acqua di mamma Bianca Balti - Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti; quest ...elle

Ode ai capelli mossi di Matilde Lucidi - Ormai è chiaro, l'hairstyle da scegliere per i primi giorni di primavera è naturale. Parole chiave: lucentezza e movimento ...cosmopolitan

Il super party per i 40 anni di Bianca Balti - Balli scatenati, musica ad alto volume, bollicine e brindisi con due ugly cake divertentissime, la prima con la scritta "Forty and still don't get jokes" (40 anni e ancora non capisco le battute), e l ...elle