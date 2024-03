Maserati GranCabrio | l’ultima del Tridente passa da chiusa ad “aperta” in 14 secondi – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lasi rinnova da cima a fondo, sulla scia dell’edizione coupé. Da quest’ultima riprende il taurino motore V6 biturbo di 3 litri e 550 CV di potenza, denominato “Nettuno” e abbinato al cambio automatico a otto marce e alle quattro ruote motrici. Lunga 497 cm, ladalla configurazionea quellain 14– operazione che può essere portata a temine pure durante la marcia del veicolo, a patto di non superare i 50 km/h di velocità – e la sua capote di tela è disponibile in cinque diverse colorazioni. Altra “chicca” della cabrio modenese è il “neck warmer”, un sistema che soffia aria calda sul collo dei passeggeri, in modo da poter usare l’auto in configurazionepure nel corso della stagione ...