Marzo delle Donne | il programma delle iniziative a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024), 42024 – Il Comune di, con l’assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità ha organizzato il cartellone di”. Innumerosi appuntamenti che, da venerdì 8, proseguiranno fino al prossimo giovedì 28. “Il mese di- dichiara Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di- rappresenta l’occasione per rimarcare l’esigenza di affermare una parità, per certi versi ancora lontana, tra uomini enel mondo del lavoro, nelle discipline STEAM, nel welfare occupazionale. L’assessorato alle pari opportunità e il consiglio ...