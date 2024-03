Martina Stella in difficoltà con il figlio Leo | la situazione si fa sempre più complicata

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'amatissima attrice italianaè alle prese con un problema molto umano e comune: i disturbi del sonno del suo secondo, Leo., conosciuta dal pubblico italiano per le sue prestazioni sia sul grande che sul piccolo schermo, è una mamma come molte altre. Ha avuto storie d'amore con personaggi famosi come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, ma oggi la sua vita è focalizzata sulla maternità e i suoi due figli. I problemi di sonno del piccolo Leo Nel 2015,ha conosciuto il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, con il quale ha avuto il suo secondo, Leo. Nonostante la separazione,hasottolineato che i suoi figli sono la sua priorità. Tuttavia, con Leo, si è ...