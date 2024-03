Maresca | «Inter-Juventus spot perfetto! Barella? Grande correttezza»

Sacchi dirige Napoli-Genoa, Di Bello designato per Verona-Juve ROMA - Marco Piccinini della sezione di Forlì è l'arbitro designato per Inter-Salernitana , ... (ilgiornaleditalia)

Bergonzi , ex arbitro di Serie A, ai microfoni della Domenica Sportiva ha espresso il suo giudizio su Maresca dopo la direzione della gara tra Inter ... (calcionews24)

Casarin è tornato a parlare di Inter-Juventus , in particolare della buona direzione di gara da parte dell’arbitro Maresca . L’ex arbitro ne ha parlato in un ... (inter-news)

Pecci ha voluto commentare così la prestazione di Maresca durante Inter Juve . Le dichiarazioni alla Domenica Sportiva Eraldo Pecci , ex giocatore e ... (calcionews24)

Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, ha parlato a Rai Radio 1 della direzione di gara di Maresca in Inter-Juventus Paolo Casarin, ex arbitro e ... (calcionews24)