Marco Travaglio e Corrado Augias ospiti de La Confessione di Peter Gomez martedì 5 marzo alle 23 00 su Rai Tre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)sono i nuovidia “La” in onda23.00 su Rai3. Il direttore de il Fatto Quotidiano racconterà i suoi esordi con Indro Montanelli, la carriera giornalistica, ma anche aspetti più intimi e privati. Lo scrittore e conduttore tv,, riporterà la memoria alla sua infanzia in Libia e poi a Roma nel secondo dopoguerra. Ma ci sarà spazio, tanto, anche per gli anni passati in Rai con programmi come “Telefono giallo” e “Babele” e al recente passaggio a La7. Non mancheranno aneddoti e retroscena inediti che hanno costellato la lunga carriera della firma di punta de la ...