Marco Roscioli Il ricordo del figlio Pierluigi «Il suo era un gusto “ancestrale »

(Di lunedì 4 marzo 2024), scomparso il 9 febbraio, è stato una leggenda della panificazione romana. Una storia che parte da lontano, come ci racconta il«Papà era originario di Rocca di Montemonaco, un piccolo paese delle Marche, ed è venuto qui a Roma a soli undici anni in cerca di emancipazione, anche economica. La sua era una famiglia di pastori ma i fratelli della mamma – pure loro facevanodi cognome! - erano tutti panettieri». Undici fratelli, tutti maschi, tutti e undici panettieri. A partire dal primo, Franco. «Franco andò negli Stati Uniti e tornò con la macchina per tagliare il pane in cassetta, era un visionario, è stato lui a portare la famigliasulla strada del pane». È lui a convincere i fratelli ad andare a Roma, insegnando loro il mestiere. «Man ...

