Mar Rosso | tranciati quattro cavi sottomarini per telecomunicazioni

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’azienda HGC Global Communications, con sede a Hong Kong, ha annunciato chedei suoiper lesotto il Marsono stati tagliati, interessando circa il 25% del traffico dati. La società afferma che sta adottando misure per mitigare il danno, compreso il reindirizzamento del traffico in tutto il mondo e la distribuzione di altro traffico attraverso gli 11ancora operativi nel Mar. Non è chiaro in che modo i fornitori di servizi israeliani potrebbero essere colpiti. L’azienda afferma che i clienti in Medio Oriente chiedono “opzioni di reindirizzamento di emergenza dalle reti di Hong Kong verso la direzione ovest”. I danni causati adi HGC ...

Via libera dalle commissioni Esteri e Difesa della Camera alle deliberazione sulle ulteriori missioni internazionali, tra cui quella nel Mar Rosso . Voto ... (quotidiano)

Tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a ... (ilsole24ore)

Bruxelles, 4 febbraio 2024 – La Nave Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso. Il drone , dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti ... (ilfaroonline)

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Noi sosteniamo tutte le misure a fianco delle popolazioni colpite dalle guerre: siamo impegnati anche oggi per il cessate il fuoco ... (liberoquotidiano)

La Caio Duilio e i colpi di cannone contro il drone di Houthi: ecco come lavora la nave italiana e cosa sta succedendo nel Mar Rosso: Sei colpi dal cannone rapido di prora contro un drone ostile, e il battesimo del fuoco in Mar Rosso per il cacciatorpediniere “Caio Duilio” è alle spalle. Nei giorni scorsi, esattamente il 27 febbraio ...ilsecoloxix

Borsa: Europa verso apertura piatta, attesa per Super Martedi' in Usa e Bce: Occhi anche su Congresso Partito popolare cinese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - Le Borse europee vanno verso una apertura poco mossa dopo i nuovi record di Wall Street e Tokyo.borsa.corriere

Velenosa Aspides: Conte non riesce a dire sì neanche alla missione che difende le nostre navi: Il Mar Rosso si divise in due. Sulla missione Mar Rosso le opposizioni si sono divise in tre. Pd a favore insieme alla maggioranza, M5s astenuti. E Verdi-Sinistra erano assenti, altrimenti avrebbero ...huffingtonpost