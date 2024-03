Mar Rosso inquieto La Rubymar porta a fondo il segreto sui cavi che ha tranciato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024) Alle 02:15 di sabato 2 marzo, secondo il dato ufficiale definito da Lloyd List Intelligence, ilè affondato. Il tanker britannico era stato colpito da un paio di missili anti-nave di fabbricazione iraniana lanciati dagli Houthi, la milizia yemenita che da mesi sta destabilizzando le rotte commerciali indo-mediterranee, e che con l’affondamento ha incassato uno dei principali successi operativi specifici. In generale invece il valore strategico di quanto fatto sta nell’aver disarticolato il principale collegamento tra Europa e Asia (il corridoio tra gli stretti di Suez e Bab el Mandeb) e di aver fatto saltare in aria le vulnerabilità della geo-economia globale che su quella via d’acqua stretta e complicata si basa – basta pensare che da lì passa oltre il 40 per cento degli scambi commerciali italiani e lo stesso più o meno vale per altri Paesi mediterranei. La ...