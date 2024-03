Mantova-Virtus Verona martedì 05 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Possanzini squalificato tre turni

(Di lunedì 4 marzo 2024) Fermata sul campo della Pro Vercelli ildivede il Padova riavvicinarsi minacciosamente, nonostante il vantaggio continui a far dormire loro sonni tranquilli. I virgiliani per il trentesimo turno di Serie C girone A affrontano in casa ladi Fresco, squadra ai margini della zona playoff dopo il KO interno subito venerdì scorso dalla Pro Sesto. Veronesi che hanno vinto appena 1 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Mantova, Possanzini: "Gli errori arbitrali non ci condizionano, siamo tranquilli": Davide Possanzini, allenatore del Mantova, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Virtus Verona, ha dichiarato: "I torti arbitrali non mi innervosiscono ...tuttoc

SPECIALE - Domani sera Mantova-Virtus Verona: info viabilità: Domani, alle 20.45, allo stadio “Martelli” si disputerà l’incontro di calcio Mantova-Virtus Verona. Per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei ...tuttomantova

Al Martelli c'è Mantova-Virtus Verona: ecco le modifiche alla viabilità nella zona: Mantova, 4 mar. - Martedì 5 marzo, alle 20.45, allo stadio "Martelli" si disputerà l'incontro di calcio Mantova-Virtus Verona. Per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi è ...altramantova

Serie C, stangata per Possanzini: 3 turni di squalifica all'allenatore del Mantova: E` un momento di difficoltà sul piano dei risultati quello attraversato dal Mantova, capolista del girone A del campionato di Serie C con 68 punti, che nell`ultimo.calciomercato

Calcio Serie C – Padova a -4. Mantova, state buoni se potete: Mantova Una splendida mezza rovesciata di Liguori al 64’ ha consentito al Padova di espugnare il campo del Renate rosicchiando altri due punti al Mantova.vocedimantova