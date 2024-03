Maltempo | Valle D’Aosta in ginocchio | isolate seimila persone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) . Disagi in molte regioni del Nord Italia. Attenzione alla piena del Po Ilche nelle ultime ore sta colpendo in particolare le Regioni del Nord del Paese sta mettendo a dura prova la popolazione, in particolare quella della. A preoccupare sono le valanghe, alcune delle quali hanno isolato 2500. Il comune più colpito è Gressonay, la cui galleria è ostruita da un muro di neve e dove il primo cittadino ha riferito: “Ha appena smesso di nevicare. Abbiamo circa un metro, un metro e 20 al suolo. Sulla possibile riapertura della SR44 per interrompere l’isolamento non c’è certezza dei tempi”. Inoltre, una valanga è scesa nella notte sulla strada regionale della val di Rhêmes, in. È isolato il comune monte della vallata, Rhêmes-Notre-Dame, che conta ...