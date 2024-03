Maltempo | Ticino e Po osservati speciale | rischio rottura degli argini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pavia, 4 marzo 2024 – Guardato dalla riva, dall’acqua e anche dal computer. In questi giorni ilè un sorvegliato. Effetto delle precipitazioni che hanno interessato l'Appennino, risultando nevose su Alpi e Prealpi. Questa mattina, lunedì 4 marzo, la società cooperativa sportiva Battellieri Colombo che sulha installato la prima webcam di Pavia e monitora il fiume costantemente ha comunicato che il corso d’acqua era in rapida ascesa. Finita sotto oltre un metro d’acqua la pista ciclabile che costeggia ile difficile anche accedere alle imbarcazioni per andare a controllare il fiume non dalla riva per verificare in modo puntuale se il Po continua a ricevere le acque del suo affluente. In caso contrario, infatti, il livello del fiume azzurro salirebbe fino a rompere gli ...