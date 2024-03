Maltempo in Valle d' Aosta | valanga su galleria a Gaby | isolate Gressoney e 6mila persone - VIDEO

Il Maltempo continua ad imperversare sulla nostra penisola, con piogge torrenziali, venti forti e nevicate improvvise e abbondanti. I disagi per la ... (ildifforme)

Una valanga ha ostruito una galleria e interrotto la strada nella Valle del Lys in Valle d'Aosta : isolati due comuni (notizie.virgilio)

Una valanga è caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, nel comune di Gaby, in valle d'Aosta . La neve ha ostruito l'ingresso di una galleria ... (tg24.sky)

Il Maltempo è destinato a condizionare il weekend di calcio. In particolar modo il mondo del pallone dei dilettanti si ferma per le condizioni meteo in ... (calcioweb.eu)