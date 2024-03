Maltempo in Puglia | fortissime grandinate in Salento | ecco le immagini

(Di lunedì 4 marzo 2024) La preannunciata perturbazione ha colpito il centro-sud dell’Italia nelle ultime ore, portando forti temporali ein varie zone della, in particolare nel centro e nel sud, con il…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

zone del Veneto in allerta rossa, altre in allerta arancione come zone dell’Emilia-Romagna oggi. Per altre regioni fra cui la Puglia oggi Codice giallo ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 4 marzo, per dodici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

zone del Piemonte e dell’ Emilia-Romagna sono oggi in allerta Maltempo , Codice arancione , per rischio idrogeologico. quindici regioni in Codice giallo. Fra ... (noinotizie)

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali domani 5 marzo: le regioni interessate: Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 5 marzo, una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio idraulico, temporali ...fanpage

Genitori in fuga con neonato rintracciati in Maremma col bimbo: Trovati a Scansano (Grosseto) genitori e neonato in fuga da Pisa da mercoledì scorso dopo avere prelevato il bambino dal reparto di neonatologia dell'ospedale di Pisa prima di un incontro con gli assi ...ansa

LA FIERA DEL MARE DI TARANTO È ANDATA A GONFIE VELE. GRANDI NUMERI PER UN “SUCCESSO OCEANICO”: Per due weekend la città di Taranto è stata “capitale di mare” tra stand, spettacoli acrobatici, concerti, subacquea e altri sport acquatici, giocoleria, clowneria. E poi gli open day proposti dalla L ...ilnautilus