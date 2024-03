Maltempo in Liguria | masso di 30 tonnellate sfonda tetto di una scuola | la procura apre un fascicolo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Banchi, lavagna e una vera campanella. Ci sono voluti meno di due giorni al Comune di Crocefieschi e allaAldo Moro per ricreare in altra sede lo spazio della multiclasse dell'istituto danneggiato dalla frana di venerdì sera, quando undi oltre trentasi è staccato dalla coll

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulle Regioni del Nord e del Centro Italia. Toscana in ginocchio, mentre in Liguria una Frana ha isolato 1000 ... (ilgiornale)

La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di ... (tg24.sky)

La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di ... (tg24.sky)

Il Maltempo si abbatte sull'Italia. allerta meteo arancione in Piemonte ed Emilia-Romagna e gialla in altre 15 regioni . Il freddo e le pioggia hanno fatto la ... (ilgiornaleditalia)

Allerta meteo: il Maltempo colpisce il Nord Italia con valanghe, frane e smottamenti. Rischio esondazioni per il Po: Il Maltempo ha colpito tutta Italia ma principalmente le regioni settentrionali, in particolare Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte generando danni significativi e isolamento in diverse comunità.firstonline.info

Maltempo Liguria, Toti: “Oggi chiederemo l’estensione dello stato d’emergenza”: Proprio per far fronte a frane e smottamenti e ottenere maggiori fondi per il ripristino della viabilità nelle tante zone della Liguria che hanno risentito degli effetti del Maltempo, oggi chiederemo ...telecitynews24

Maltempo: neve al Nord, comuni isolati in Val d'Aosta, in Alto Adige, morto sedicenne per una valanga: Sono ancora migliaia le persone isolate a causa delle valanghe cadute ieri in Valle d'Aosta. Alla galleria di Gaby sono iniziati i lavori di sgombero mentre nella notte è stata chiusa la strada region ...rtl