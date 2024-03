Maltempo | grande tromba marina al largo di Finale Ligure VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unaè stata ripresa ieri, davanti a. Il, girata daii del porticciolo di, è stato pubblicato su Instagram da Limet. In Liguria infatti era scattata l'allerta meteo gialla che è rimasta in vigore per tutta la giornata di domenica 3 marzo. La regione è stata interessata da un nuovo passaggio perturbato, con pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiate.