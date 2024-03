Maltempo a Vicenza | i sorvoli della guardia di finanza | ecco cosa è successo

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Ilha messo in ginocchio il territorio berico. Nei giorni scorsi, ladidie del Reparto operativo aeronavale di Venezia ha sorvolato il territorio per ridurre l’impatto degli allagamenti che hanno riguardato la zona dello Stadio Menti.nel Vicentino, fiumi e rogge in rialzo. Comune: “Situazione sotto controllo” Fin dalle primissime ore dell’ondata di, che si è abbattuta sul territorio Vicentino giovedì scorso, i due equipaggi‘Volpe 510’ e ‘Volpe 513’Sezione Aerea di Venezia sono intervenuti a supporto delle attività di assistenza e protezione civile.aerei:dove Nella mattinata del 28 febbraio, ...

L’ allerta rossa per il Maltempo nella Regione Veneto prosegue. Nelle ultime 24 ore un’ondata di piogge intense ha colpito la Regione, provocando disagi e ... (ildifforme)

L'alluvione che sta coinvolgendo in queste ore la città di Vicenza ha interessato anche l'intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott'acqua. ... (leggo)

Vicenza è una delle città più colpite dall'ondata di Maltempo che sta interessando alcune regioni italiane. In particolare, le situazioni più critiche si ... (tg24.sky)

maltempo in Veneto : tutti gli aggiornamenti sulla situazione, il governatore Zaia firma il decreto dello stato di crisi (notizie.virgilio)

Maltempo. Zaia: “La Protezione civile sempre in prima linea”: “Le buone scelte come la realizzazione dei bacini di laminazione hanno avuto un effetto straordinario e salvato intere città come Vicenza – dice Zaia – ma senza il fattore umano, le capacità ...altovicentinonline

Maltempo nel Vicentino, fiumi e rogge in rialzo. Comune: “Situazione sotto controllo”: Continua a piovere da questa notte, ma al momento si registra un solo allagamento in stradella Barche: Meteo: allerta gialla in tutto il Veneto ...ilrestodelcarlino

Eventi alluvionali a Vicenza: le attività della Guardia di Finanza (video): Scopri le attività della GDF in occasione degli eventi alluvionali a Vicenza. Missioni di volo e assistenza nella protezione civile.vicenzareport