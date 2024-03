Maltempo | 16enne muore sotto una valanga in Alto Adige In Val d’Aosta miglia di persone isolate

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unè morto intravolto da una, mentre in Valia disono. Continua anche oggi, lunedì 4 marzo, l’allertasull’Italia. Prevista tanta pioggia, nonché temporali e nubifragi, e anche neve. E’ allerta arancione in Piemonte – per rischio idrogeologico che riguarda Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense – e in Emilia Romagna, per rischio idraulico segnalato per Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile l’allerta è gialla per rischio idrogelogico, o idraulico per temporali in altri settori dell’Emilia Romagna e del Piemonte e ...

Calvizzano, 17enne accoltellato per futili motivi: non è in pericolo di vita: A Calvizzano, in provincia di Napoli, un 17enne è stato accoltellato in seguito a una lite. Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita. Sono stati gli agenti del Commissariato di Giugliano ad ...erreemmenews

Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque: La Community Italiana delle Acque è stata presentata oggi in occasione del convegno “Sustainable Water: il ruolo del digitale nella gestione sostenibile della risorsa idrica”, organizzato dal Gruppo S ...adnkronos