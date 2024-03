Makka uccide il papà violento | la mamma | «Senza di lei sarei morta» La 18enne arrestata | «Non volevo ucciderlo»

(Di lunedì 4 marzo 2024)resta in carcere. Il fermo della giovane, accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza Monferrato (Asti), è stato convalidato nell'udienza stabilita dalla procura...

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Nizza Monferrato (Asti), in cui un uomo ieri, 1 marzo, ha perso la vita in casa al termine di una lite. Secondo quanto ... (ilmessaggero)

“ volevo difendere mamma . Quando sono andata in cucina e ho provato a separarli, mio padre mi ha aggredita, mi ha seguita in camera da letto e mi ha preso a ... (ilfattoquotidiano)

Makka resta in carcere. Il fermo della giovane, accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza Monferrato (Asti), è stato convalidato ... (leggo)

Makka uccide il papà violento, la mamma: «Senza di lei sarei morta». La 18enne arrestata: «L'ho colpito, ma non volevo ucciderlo»: Ero stanca delle sue violenze» La mamma di Makka e moglie della vittima, è sicura: «Se non ci fosse stata mia figlia mio marito mi avrebbe uccisa». La famiglia era arrivata dalla Cecenia qualche anno ...leggo

Omicidio del padre violento, la madre della 18enne: “Mio marito mi avrebbe uccisa”: Si trova in una struttura protetta accusata di omicidio aggravato la 18enne che ha ucciso il padre violento al culmine di una lite ...donnamoderna

Makka, la ragazza che ha ucciso il padre in provincia di Asti: «L'ho colpito lasciandolo a terra, ma non volevo ucciderlo»: Emergono nuovi dettagli nella tragica vicenda che ha coinvolto Makka Sulaev, la diciottenne di origine cecena che il 2 marzo 2024, a Nizza Monferrato (in provincia di Asti), ha ucciso ...ilmattino