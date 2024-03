Maipiùinvisibili | 1 donna su 3 subisce violenza almeno una volta nella vita | ma spesso non lo dice

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’8 marzo viene ancora troppobanalizzato come “festa della”, quando in realtà ciò che si celebra è la Giornata internazionale delle donne, per ricordare i loro diritti, quelli acquisiti ma anche – e soprattutto – quelli per cui ancora c’è bisogno di lottare. E c’è davvero ben poco da festeggiare, se si pensa a quante donne vengono ammazzate nel mondo ogni giorno – 9 solo in Italia dall’inizio del 2024 -, e quanto, per molte di loro, sia ancora difficile denunciare i loro carnefici. Lo testimonia anche una recente indagine condotta da WeWorld, l’organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del mondo, sfociatacampagna. Solo nel nostro Paese, 6 milioni di donne hanno subitouna...