Mai visto nulla del genere Il clamoroso errore dell' arbitro contro il Real Madrid

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il gol di Bellingham anto dall'Gil Manzato ha scatenato roventi polemiche in Spagna. Il commento laconico di Ancelotti: "Non mi era mai successo prima..."

Chiara Ferragni da Fabio Fazio si è pensata libera. Di non dire nulla: Tuttavia, se mai ci fu un momento in cui ha avuto senso ricordare che ... «Sono autentica» ripete con la faccia contratta in una smorfia di disagio e lo sguardo atterrito che ho visto solo in certe ...editorialedomani

Mai visto giocare l’Inter così bene Stramaccioni: “Sono d’accordo e vi spiego perché”: "L'Inter l'ho definita una innovazione nel 3-5-2, che è un modulo storicamente difensivo. Ha così tante innovazioni che poi si sovrappongono e Inzaghi ce lo ha fatto vedere dallo scorso anno. Magari ...fcinter1908

Ezio Greggio: "Mai visto in una partita della Juve sbagliare così tante palle goal": Dopo la sconfitta della Juventus a Napoli, il tifoso bianconero Ezio Greggio su X ha scritto: "Tifo per la Juventus da quando ero un bambino: non ho mai visto in una partita della Juve ...tuttojuve