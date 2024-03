Macron cerca di rompere il tabù dei soldati NATO in Ucraina | ma per ora sta solo guastando i rapporti dentro l’Alleanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il vertice europeo della scorsa settimana ha rischiato di essere uno spartiacque fatale fra un’era di pace, sebbene instabile, e un’epoca di guerra totale. Per fortuna, il punto di rotturato subdolamente dal presidente francese è stato sventato dalle contro-dichiarazioni degli altri leader europei, in particolare dalle parole di secco rifiuto pronunciate dal cancelliere tedesco. Le parole grosse diUna volta concluso il summit di Parigi e la seguente cena fra colleghi, Emmanuelsi è presentato ai microfoni per fare qualche dichiarazione. Ma le parole che ha pronunciato hanno rotto ciò che è considerato a ogni livello un: idellache combattono apertamente contro quelli della Federazione Russa. A questo proposito, tuttavia, il presidente francese ...

Kiev respinge le parole del Papa. Ma per Mosca 'l'Ucraina è in un vicolo cieco': A una domanda sull'ipotesi, evocata dal presidente Emmanuel Macron, di un futuro invio di truppe in ... imbarazzanti e profondamente offensive nei confronti di un popolo che da oltre due anni cerca di ...

La cultura della non - collaborazione porta il mondo in un vicolo cieco: Macron che propone in autonomia un intervento europeo in Ucraina, Scholz che contraddice gli alleati ... Berlino cerca sponde sulla difesa Lisa Di Giuseppe Un enunciato reso celebre e palese dal "dilemma ...

Guido Crosetto: "No all'invio di truppe in Ucraina, Macron e Tusk non parlino a nome della Nato": Guido Crosetto: "No all'invio di truppe in Ucraina, Macron e Tusk non parlino a nome della Nato": Sulle difficoltà di Kiev, per il ministro della Difesa "l'Occidente ha scoperto di avere una capacità produttiva molto inferiore ...

Europee, i macroniani evocano Monaco 1938: “Meloni, Le Pen, Orbán sono nemici dell’Europa”: Europee, i Macroniani evocano Monaco 1938: “Meloni, Le Pen, Orbán sono nemici dell’Europa”: Valérie Hayer, capolista di Renew, all’attacco dei partiti dell’ultradestra all’avvio della campagna per le Europee ...

Aborto. Pro Vita Famiglia: da Macron delirio imperialista. Flash-mob davanti le ambasciate francesi: Aborto. Pro Vita Famiglia: da Macron delirio imperialista. Flash-mob davanti le ambasciate francesi: 8 marzo 2024. «Macron vuole scatenare in Europa una guerra ideologica sull’aborto come Napoleone scatenò una guerra militare: il risultato saranno sempre milioni di vite innocenti spezzate. La pretesa ...