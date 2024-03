(Di lunedì 4 marzo 2024) Il vertice europeo della scorsa settimana ha rischiato di essere uno spartiacque fatale fra un’era di pace, sebbene instabile, e un’epoca di guerra totale. Per fortuna, il punto di rotturato subdolamente dal presidente francese è stato sventato dalle contro-dichiarazioni degli altri leader europei, in particolare dalle parole di secco rifiuto pronunciate dal cancelliere tedesco. Le parole grosse diUna volta concluso il summit di Parigi e la seguente cena fra colleghi, Emmanuelsi è presentato ai microfoni per fare qualche dichiarazione. Ma le parole che ha pronunciato hanno rotto ciò che è considerato a ogni livello un: idellache combattono apertamente contro quelli della Federazione Russa. A questo proposito, tuttavia, il presidente francese ...

