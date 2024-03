M5S Campania | “Impianto di depurazione di Solofra | depositata interrogazione”?

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) I consiglieri regionali M5SCiampi e Cammarano: “Possibile conflitto di interessi se partecipano alla gestione imprenditori conciari”? “Il torrentena, in cui si immettono le acque provenienti dalle industrie conciarie di, presenta da anni frequenti episodi sintomatici di un elevato inquinamento ambientale, come esalazioni nauseabonde, anomale colorazioni delle acque e presenza di schiume”. Cosi i Consiglieri Regionali per il Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi esordiscono in un comunicazioni inviata ai media, in merito alla volontà di affidare il depuratore ad una società mista. “L’didi via Carpisani, destinato al trattamento delle acque reflue del polo conciario, è parte del complesso depurativo Alto Sarno di proprietà della ...