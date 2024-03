M O | Tajani | subito iniziativa per aiuti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 4 marzo 2024) 9.12 "L'Italia promuoverà una nuovaumanitaria per aiutare la popolazione civile palestinese. Inviterò alla Farnesina tutti gli attori del polo Onu a Roma". Così il ministro degli Esteriin un'intervista alla 'Stampa'. "Al momento sembra l'unica via per alleviare la 'catastrofe umanitaria'" aggiunge. "Spero che Qatar, Egitto e Usa riescano a convincere le parti su un cessate il fuoco entro l'inizio del Ramadan" e ribadisce:"Il nostro obiettivo è la formula 'due popoli, due Stati'".