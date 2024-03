Lutto nella musica | è morto Oscar Ghiglia | maestro della chitarra classica | fu allievo e collaboratore di Segovia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Siena, 4 marzo 2024 – Èa 85 annidi Andrés, docente “chigiano” dal 1976 ad oggi. L'Accademiale chigiana, «profondamente addolorata per la scomparsa del», lo ricorda come «riferimento assolutostoria, il suo insegnamento ha gettato semi in tutte le scuole chitarristiche del mondo, dall'Europa all'Asia alle Americhe, lasciando a tutti gli allievi una traccia da seguire e un'imperitura memoria da coltivare». Nato a Livorno,era nipote del pittore...