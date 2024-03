L' ultimo saluto a Paolo Taviani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - È arrivato in Campidoglio il feretro di, il regista scomparso il 29 febbraio, all'età di 92 anni, di cui si celebrano i funerali laici nella sala Protomoteca. Ad accogliere la bara i parenti tra cui i figli Ermanno e Valentina oltre al sindaco Roberto Gualtieri avvolto dalla fascia tricolore, a giornalisti, amici e colleghi. La cerimonia si è aperta sulle note di 'Leonora addio' di Nicola Piovani, mentre sono schermo scorrono le immagini del regista sul set dei suoi figli insieme al fratello Vittorio e ai tanti attori che hanno lavorato con lui. "L'avevo sentito quando ero tornato a casa dopo aver avuto un problema di salute ed era entusiasta per l'film che voleva fare; mi ha detto che ero la prima persona che chiamava e mi ha detto che era pronto per ricominciare i lavori. Un dolore grandissimo la sua ...