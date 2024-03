L’ultimo deportato incontra gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Giambattista Boldrini, classe 1926,matelicese vivente, è stato protagonista di un incontro, organizzato dall’Itc Antinori con la sezione 24 Marzo dell’Anpi, per raccontare ai ragazzi il dramma della guerra e dell’occupazione tedesca. L’anziano, affiancato dal direttore del Museo della Resistenza di Braccano, Igino Colonnelli, ha ricostruito quei tempi drammatici, da quando nel maggio 1944 fu catturato nel corso di un rastrellamento a Matelica, fino al trasferimento in Germania, per lavorare in un’industria militare. "Avremmo dovuto costruire abitazioni per 15-20mila persone – ha detto Boldrini –, ossia quelle che sarebbero state coinvolte per realizzare un’arma segreta, che avrebbe permesso alla Germania di vincere la guerra". Commosso, Boldrini ha raccontato la tragedia dei compagni che morivano di stenti e di freddo, quindi la ...