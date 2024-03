L' ultima pagliacciata di Ultima Generazione? Finisce male | chi pagherà i danni | governo durissimo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Manifestare sì, deturpare il nostro patrimonio artistico proprio no. Ancora una volta, gli Uffizi sono stati presi di mira da cinque sedicenti eco-vandali, aderenti alla campagna di. Questi attivisti hanno attaccato sul vetro protettivo della “Primavera” di Botticelli, e sui muri adiacenti, dei volantini con le immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dello scorso Novembre. Hanno poi srotolato uno striscione con la scritta “Fondo Riparazione” e distribuito volantini ai visitatori del museo in quel momento. Su questi c'era scritto: “Nel 2023 a Campi Bisenzio il fango ha distrutto tutto, lasciando dietro di sè più di due miliardi di euro die sette morti. Ilnon ha ancora dato i soldi alle persone colpite. Parla di sicurezza, ma l'unica ...

