Lufthansa | dipendenti in sciopero per due giorni | “Gli stipendi sono troppo bassi”

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Tutto il mondo è Paese” mai proverbio fu più corretto di questa nella situazione economica e politica che l’Europa sta vivendo. Salari al ribasso, prezzi più alti, bollette aumentate, elementi che in quantità maggiore o minore si ritrovano in quasi tutti i Paesi europei. Oggi a subire i contraccolpi di questa situazione è la Germania, L'articolo proviene da Il Difforme.

La Germania si ferma, scioperi di Lufthansa e dei macchinisti: Ultimamente ci sono già state due ondate di scioperi di avvertimento nella vertenza salariale in corso per circa 25.000 dipendenti di terra, ognuna delle quali ha paralizzato il traffico passeggeri.repubblica

Sciopero Lufthansa 7 e 8 marzo, coinvolti anche i passeggeri: Sciopero Lufthansa 7 e 8 marzo 2024 Il sindacato tedesco Ver.di ... che i bonus per i membri del consiglio saranno aumentati in modo significativo e che i dipendenti di terra, con salari orari di 13 ...quifinanza

Germania in sciopero, nuovi stop di Lufthansa e dei treni: Nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa in Germania, stavolta per due giorni. Il sindacato del pubblico impiego "Ver.Di" (o Verdi) ha indetto un'astensione dal lavoro dalle 4.00 di giovedì ...quotidiano