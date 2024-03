L' Ue pronta a chiudere i gasdotti russi | ma resta dipendente dal Gnl di Mosca

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'Unione europea èdefinitivamente iche arrivano dallaa, anche se questo non significa un addio completo al gas di, che continuerà arrivare in forma liquefatta come Gnl. "L'Ue non ha alcun interesse nel prolungare l'accordo" di transito del gas russo...