L' Ue annuncia una multa record ad Apple per 1 | 8 miliardi

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'Antitrust Ue ha deciso unada 1,8di euro adper violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo riferisce l'esecutivo in una nota parlando di "condizioni commerciali sleali" praticate dal gruppo. Secondo quanto emerso nell'indagine, spiega,blocca agli sviluppatori di app di streaming musicale di poter informare gli utenti con iPhone e iPad sui servizi di streaming musicale alternativi e più economici. L'indagine è partita su reclamo di Spotify. L'importo è nettamente più alto delle indiscrezioni di stampa che parlavano di unadi 500 milioni.

Poste Italiane ha chiuso il 2023 con risultati record e una ricca cedola per i suoi azionisti, incluso lo tato che incasserà circa due terzi del miliardo ... (quifinanza)

RIYADH, Arabia Saudita, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) e l'ATP hanno presentato oggi una nuova partnership ... (liberoquotidiano)

Fabrizio Moro sarà protagonista di Una vita intera tour 2024 , che ad agosto lo porterà a esibirsi in tutta Italia, le prime date e i biglietti Dopo la prima ... (spettacolo.eu)

Fabrizio Moro sarà protagonista di Una vita intera tour 2024 , che ad agosto lo porterà a esibirsi in tutta Italia, le prime date e i biglietti Dopo la prima ... (spettacolo.eu)

A Domenica In Barbara d'Urso ha aperto al possibile ritorno della Dottoressa Giò e Mara Venier ha fatto una gaffe hot L'articolo Barbara d’Urso annuncia il ... (novella2000)

L'Antitrust Ue ha deciso una multa record da 1,8 miliardi di euro ad Apple per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo ... (quotidiano)

Accuse di pedopornografia per il 17enne che lanciò una bici dai Murazzi di Torino ferendo gravemente un ragazzo: I Carabinieri hanno trovato materiale pedopornografico sul telefono del ragazzo durante un'ispezione. Tuttavia, l'avvocato insiste sul fatto che è indispensabile una prova che dimostri che tali immagi ...quotidianopiemontese

L'Ue annuncia una multa record ad Apple per 1,8 miliardi: L'Antitrust Ue ha deciso una multa record da 1,8 miliardi di euro ad Apple per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo riferisce l'esecutivo in una nota ...ansa

Xiaomi 15 Pro accreditato di funzioni avanzate e cornici ultrasottili: Lo Xiaomi 15 Pro potrebbe avere cornici ultra-sottili da soli 0,6 mm, superando i modelli concorrenti di Apple, e funzionalità avanzate come lo scanner per impronte digitali a ultrasuoni e la comunica ...news.fidelityhouse.eu