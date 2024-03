Lucky Red e il successo al box office | strategia | lungimiranza o fortuna?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Ragazzo e L'airone, Perfect Days, Past Lives: tre successi in tre mesi, e ci aggiungiamo anche Foglie al vento e La sala professori. Non più solo una coincidenza quella diRed, ma il risultato di una comunicazione metodicamente studiata: andiamo ad indagare questo fenomeno come possibile vademecum per le altre distribuzioni. La crisi della sala. Un argomento con cui ci siamo riempiti la bocca e abbiamo riempito le pagine dei giornali e del web negli ultimi tre anni. Una situazione in cui già versavano gli esercenti ma a cui la pandemia ha sferrato il colpo di grazia - o meglio di cui ha fatto emergere in modo più evidente la drammatica situazione. Dopo un 2022 ancora legato agli strascichi delle conseguenze del Covid sull'industria cinematografica, e un 2023 che finalmente poteva provare a far rinascere le sale ma è stato colto da un doppio sciopero di ...