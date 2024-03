(Di lunedì 4 marzo 2024) Il figlio della senatrice a vita ha raccontato come, a casa loro, parlare di Auschwitz fosse un tabù. E di quandoha deciso di iniziare a testimoniare

Il figlio diventato suo portavoce racconta la vita della famiglia: “Mio padre la fermò e disse: so cos’è quel numero che hai sul braccio. Non voleva che le ... (milano.repubblica)

Luciano Belli Paci: «Liliana Segre, mia madre»: In casa Segre – Belli Paci non si poteva parlare di Auschwitz. «Ne avevamo un sentore, ma era un tabù», ha raccontato Luciano Belli Paci, avvocato, figlio della senatrice Liliana Segre, in ...vanityfair

