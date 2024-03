Loum Tchaouna | qualcuno a cui aggrapparsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando le cose vanno male e tutto attorno si tinge di nero, pure il Golfo di Salerno imbiondito dal sole, servea qualcosa, anche solo all’idea di un cambiamento repentino, di un colpo di scena capace di scompaginare tutto quello che è stato sino a quel momento. Il calcio spesso è però molto meno complesso di un romanzo e le storie iniziate male quasi sempre finiscono male. Tipo quella della Salernitana in questo campionato. A Salerno non credono davvero nella svolta capace di salvare una squadra che è nata male e si è evoluta peggio. Però in fondo in fondo, un minimo di speranza c’è ancora, per quanto remota. Perché se non ci fosse questo accenno di speranza si farebbe a meno di appassionarsi pure allo sport. E quello della Salernitana è un popolo appassionato, che ha riempito l’Arechi anche negli anni della Serie D, figurarsi se lo si abbandona ora che ...